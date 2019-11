Pella venció a Jarry y le dio a Argentina el primer punto ante Chile en la Copa Davis

Embed ¡SIIIII, GUIDOOOO! @guido_pella se lleva el primer punto para Argentina tras vencer a Nicolás Jarry por 6-4 y 6-3.



¡A la cancha, @dieschwartzman!#CopaDavis ¡#VamosArgentina ! pic.twitter.com/fnRRLNNful — Argentina Tenis (@AATenis) November 19, 2019

El encuentro, llevado a cabo en la Caja Mágica de la capital española, duró apenas una hora y cuarto y le permitió a los dirigidos por Gastón Gaudio ponerse en ventaja en la serie, cuyo segundo punto fue para el porteño Diego Schwarztman ante Christian Garín.

El bahiense Pella, campeón este año en San Pablo, ratificó su excelente temporada y le dio a la Argentina un punto importante, ante un rival peligroso como Jarry, que llegó a la serie sin confianza tras haber perdido sus últimos siete partidos del circuito en la ronda inicial.

"Estuve prendido todo el partido, nunca me aparté de mi plan. Me ayudó mucho el 'Gato' Gaudio desde el banco y la gente también, ya que no paró de alentarme en todo el partido", comentó feliz Pella, campeón de la Davis en 2016, cuando Argentina le ganó a Croacia (3-2) en Zagreb.

La serie entre argentinos y chilenos se cerrará con el punto de dobles, en el que los albicelestes, según anunció Gaudio, presentarán a Leonardo Mayer y Máximo González, mientras que Nicolás Massú eligió a Jarry y Garín.