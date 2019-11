El saludo de Alberto Fernández para Sonia: no pudo votarlo porque estaba internada luchando contra un cáncer

Embed El saludo de @alferdez a Sonia (@soniajtk) que no pudo votarlo porque estaba internada luchando por su saludpic.twitter.com/ry9aO5aIVv — minutouno (@minutounocom) November 19, 2019

“Vi el tuit que subiste. Lamento que hayas estado internada y no me pudieras votar pero celebro que estás bien y eso es lo que realmente importa”, dice Alberto en el video en el que agrega: “Importa porque hacemos falta todos y sé que me estás ayudando”.

Fernández recibió el mensaje el viernes pasado y lo respondió este martes tras el fin de semana largo. “Esperé a vestirme como presidente de saco y corbata para mandarte un beso muy grande”, explicó delante de una Bandera Argentina de ceremonias.

“Te quiero mucho, te escribo desde mi celular y lo que necesites sólo me tenés que avisar. Te lo mando a tu WhatsApp y hacé lo que quieras con el video”, concluyó Alberto. Sonia lo posteó en Twitter y fue tendencia durante varias.