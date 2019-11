En su última sesión como presidente de la Cámara, Monzó se quebró al recibir los elogios de Camaño

llanto monzó.mp4



Varios fueron los diputados que resaltaron el desempeño del diputado del PRO, pero se destacaron los elogios de Graciela Camaño: “Con usted me he peleado. Pero, sin embargo, debo admitir que usted ha sido un gran presidente, un hombre de consensos, de grandeza humana, que ha reivindicado la política como nadie- y que quizás, en ese reivindicar la política, en una fuerza que no lo supo interpretar, se inmoló”, dijo Camaño.

“Muchas gracias Emilio, por lo que hiciste, por lo que no hiciste y por lo que seguramente vas a hacer. Porque sos un gran dirigente político”, cerró la diputada de Consenso Federal y, visiblemente emocionado hasta las lágrimas, Monzó no pudo continuar hablando.

Acto seguido, todos los diputado presentes en la Cámara baja se pusieron de pie para ovacionar al presidente saliente, para luego sí continuar con la sesión en la que se espera debatir la nueva Ley de Alquileres y la Ley de Góndolas.