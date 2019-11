Caserio aseguró que Alberto Fernández le ofreció formar parte del Gabinete

"El presidente (electo) Alberto Fernández me ofreció ser parte del Gabinete. Me tomó por sorpresa, estoy muy agradecido por la proposición. Me dijo que elija libremente, que si quiero seguir en el Senado lo hiciera", confirmó el cordobés.

Sin embargo, el jefe del Bloque Justicialista también manifestó en declaraciones a Cadena 3 sus dudas ante el ofrecimiento: "Lo voy a pensar, vamos a ver lo que nos conviene. Estoy muy abocado al tema del Senado".

Según trascendió el ofrecimiento no fue para un cargo específico y que Fernández incluso se mostró abierto a sugerencias por parte del legislador respecto del lugar que le gustaría ocupar.

La reunión se llevó a cabo en las oficinas de Fernández, en medio de la resistencia de Caserio y buena parte del bloque referenciado en los gobernadores a unificar esa bancada con la del Frente para la Victoria.

Esa discusión está trabada desde hace varias semanas y de esta manera comenzaría a resolverse en favor de la postura asumida por la ex presidenta Cristina Kirchner, quien busca tener un único bloque en ambas Cámaras del Congreso.

Una de las cuestiones que comenzarán a resolverse en los próximos días es qué posición adoptarán los senadores que rodean a Caserio en el Bloque Justicialista y si la eventual salida del cordobés alcanzará para alinear a todo el peronismo en un mismo armado y bajo una misma conducción.