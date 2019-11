"No me amenace": Carrió se cruzó con una diputada radical en plena sesión

CARRIÓ AMENAZA DIPUTADA RADICAL.mp4

La jefa de la Coalición Cívica -ARI fue la primera en hablar. Durante su discurso repasó sus denuncias de corrupción contra ex funcionarios kirchneristas, como Julio De Vido, y las acusaciones que le habían hecho a ella y no prosperaron. Resaltó también que Cambiemos "rompió con el maleficio de Marcelo T. de Alvear" ya que es un gobierno no peronista que pudo terminar con su mandato.

Cuando terminó su intervención, el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, le entregó la palabra a Austin quien con ironía dijo: "Para que no nos perdamos en el repaso de las anécdotas personales y de vida volvamos al foco de la sesión" y continúo hablando sobre el proyecto de ley que se estaba tratando.

Minutos después, la diputada Carrió decidió abandonar la cesión pero antes se acercó a la diputada y la tocó con el dedo indice para decirle: "las anécdotas no te olvides de las anécdotas". Austin le respondió que no la amenzara y continuó con su exposición.