Mi Argentina, la app que lanzó el Gobierno para tener el DNI en el celular les sirve a muy pocos

"Ahora el DNI se podrá llevar en el celular para facilitar los trámites de todos los días, siendo el primer país de la región en hacer este tipo de desarrollo", señaló Ibarra a lo que Juan José D´Amico, director del Renaper, agregó: "Es un beneficio para los ciudadanos porque lo van a tener en el día y lo van a poder portar de forma cómoda y segura".

Los funcionarios se llenaron de elogios al hablar de la app, que es una útil herramienta y que viene a facilitar los trámites de las personas, pero en sus anuncios ocultaron dar precisiones sobre el alcance que tiene la aplicación: es vendida "para todos", pero en realidad sirve para muy pocos.

mi argentina dni celular.jpg

Para obtener la identificación virtual -sistema desarrollado por el Renaper junto a la Secretaría de Modernización- se necesita contar con un teléfono inteligente, una casilla de correo electrónico, una cuenta en Mi Argentina y la aplicación descargada en el teléfono.

Hasta ahí, todo bien. El problema viene cuando hay que hacer la validación de la identidad personal. Sólo se pueden acceder a las credenciales de DNI cuando se "valida la identidad" a través de la app. Pero esa tarea está habilitada sólo para aquellas personas que tramiten un documento nuevo.

Es decir, quienes tengan un DNI vigente, pero que fue obtenido antes de noviembre, no pueden usar la app. Para esos ciudadanos, no sirve Mi Argentina porque al no poder validar la identidad, no se tiene acceso a la credencial virtual.

Sólo aquellas personas que tuvieron que renovar el DNI posteriormente a lanzada la aplicación pueden contar con esos documentos en su formato digital y evitar llevar consigo las credenciales tarjeta.

"Para obtener el DNI en el celular, debe sacar un nuevo DNI, y avisar que lo quiere en el celular, así le tildan la opción", explicaron desde el Registro Nacional de las Personas (Renaper) a minutouno.com.

Y precisaron que "por ahora, el servicio sólo está disponible para quienes se realicen un nuevo trámite de DNI tarjeta". Así las cosas, todos aquellos que disponen de un documento de identidad sacado antes de noviembre de 2019, no pueden acceder a las credenciales digitales.

"Hay que tramitar el DNI en cualquier lugar que esté habilitado: Centro de Documentación, móviles de DNI, Centro de Gestión y Participación (CGP), Registro Civil o consulados en el caso de quienes residen en el exterior, y luego se podrá acceder a Mi Argentina", agregaron desde el Renaper.

Y completaron: "Este sistema comenzó a regir desde el 13/11, por lo que los DNI anteriores no podrán estar en la aplicación".

La app es la plataforma que configura el perfil digital de los ciudadanos, siendo además un sitio donde se pueden gestionar trámites, sacar turnos y recibir información personalizada y se encuentra disponible para su descarga en los sistemas iOS y Android.

También dispone las credenciales virtuales de la licencia de conducir y la cédula verde y azules. Para ello, es necesario completar la función de "validar la identidad" y, según explicaron a este portal desde Modernización, "no importa que el registro de conducir se haya sacado antes de noviembre, con hacer el reconocimiento facial, se accede a la versión digital".

No obstante a ello, aquí vuelven los problemas. Esta periodista constató que el sistema de validación no funciona. La app te impide hacer el reconocimiento del rostro, por lo tanto, tampoco te muestra las tarjetas vehiculares. Por un "error de sistema", hace semanas que no anda esa función clave para acceder a la documentación digital.

Para mayor información, los interesados puede consultar en la página web www.argentina.gob.ar/interior/dni-en-tu-celular o escribir a los números de WhatsApp: 11 64369981 /5 /6.