El fastuoso anillo que se llevará el mejor jugador de la final de la Copa Libertadores y un detalle insólito

Es que en las últimas horas se dio a conocer el premio que recibirá el que sea elegido como mejor jugador del partido: un fastuoso anillo de oro de 18 kilates con 44 diamantes blancos incrustados que forman el trofeo del torneo.

anillo libertadores

Al mejor estilo NBA, el "MVP" del encuentro será premiado con esta pieza de lujo, que ya tuvo su rechazo en las redes sociales por un detalle no menor: la inscripción "Best of the Tournament" ("Mejor del Torneo") está escrita en inglés, idioma que no habla ninguno de los participantes del certamen.