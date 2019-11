Monseñor Aguer: "Las mujeres pobres no abortan, es un problema de la burguesía"

El arzobispo emérito de La Plata dijo que en base a su experiencia, "las mujeres pobres no abortan, es un problema de la burguesía".



"Un embrión es un ser humano, este embrión no es lo mismo que uno de cerdo o de mono. En el Concilio Vaticano se considera a un aborto como crímenes abominables", expresó el religioso en diálogo con Radio Con Vos. "La ameba tiene un alma vegetal", agregó.



En la actualidad el aborto no es considerado un delito en nuestro país cuando se solicita para evitar un peligro en la vida o la salud de las personas o cuando el embarazo es producto de una violación. Pero muchos médicos e instituciones se niegan a practicarlo.



En ese sentido, el monseñor cuestionó que "¿por qué no aplican la pena de muerte al violador? Hay que ocuparse de las dos vidas. No se resuelve la cosa con abortar", dijo.



"Nunca voy a pensar que esta ley es buena, y si fuera médico nunca haría un aborto", insistió Aguer.