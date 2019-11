Nicolás Massot: "No es bueno disfrazar las derrotas de victorias"

Nicolás Massot.jpg Nicolás Massot

El presidente del bloque PRO resaltó el reconocimiento a Monzó el miércoles pasado y criticó el uso electoral de la "grieta".

"Esta Cámara fue una muestra de cómo se pueden tomar posiciones políticas contundentes, antagónicas, y aún así superar la grieta fácil, la marketinera, la utilitaria, la de impacto, la que en realidad busca no reflejar una diferencia genuina en un momento pasional sino simplemente explotar electoralmente una diferencia que existe en la sociedad argentina", aseguró en una entrevita al portal Cenital.

Sobre las interpretaciones de la derrota de Cambiemos en la elección presidencial, Massot aseguró que "es razonable que los recorridos de autocrítica lleven tiempo. Todavía no termina el mandato del presidente Macri, es razonable que no vaya a venir de manera inmediata y tal vez tampoco sea tan público como uno esperaría, pero sin dudas debe ocurrir", y resaltó que "no hay que perder de vista que la elección se perdió y no es bueno disfrazar las derrotas de victorias porque impide la autocrítica".

Además, el diputado confirmó que continuará haciendo política dentro de la Alianza Cambiemos. "No me arrepiento para nada, porque lo que dijimos fue convencidos de que era el mejor camino", dijo y resaltó que "le llevó 12 años a la oposición construir Cambiemos; al peronismo menos de un año y medio o, en el peor de los casos, cuatro volver a cicatrizar las heridas de los últimos años. Entonces tenemos que dar un salto cualitativo y eso necesariamente implica que reconozcamos que algunos liderazgos puedan cambiar".

Acerca de si Macri continuará dirigiendo el espacio opinó:"Ser accionista mayoritario no es lo mismo que ser dueño. No significa esto que Macri no vaya a ser el accionista mayoritario, él va a seguir siendo el conductor del PRO y posiblemente de Cambiemos. Y va a seguir siéndolo en la medida que se amplíe el espacio, que se acepte la diversidad interna que durante años postergamos".