Cómo evoluciona el koala rescatado de los incendios de Australia: "Está recibiendo un alivio contra el dolor"

El animal, bautizado como Lewis, tenía las manos, la piel, los brazos y el interior de sus piernas con quemaduras, por lo que fue internado en el Port Macquarie Koala Hospital. Allí, los veterinarios están haciendo todo lo posible para curarlo, pero no descartan practicarle una eutanasia si su situación no mejora. Por eso, Lewis aún no está en adopción.

Ante la cantidad de mensajes recibidos para saber la evolución del koala, desde la cuenta de Facebook del hospital contaron cómo está y adelantaron la posibilidad de dormirlo.

"Ellenborough Lewis está recibiendo un alivio sustancial del dolor (al igual que todos los otros koalas quemados que lo requieren), y está en el cuidado aquí en la casa todo el día. Durante primeros días aún para él, y para cualquiera que sufre quemaduras sea humano o un animal, las cosas pueden empeorar antes de mejorar", explicaron.

"Lewis en este momento está en la categoría de pronóstico reservado ya que en estamos inciertos sobre su futuro. Si sentimos que sus lesiones y su dolor no son tratables y tolerables, lo vamos a poner a dormir ya que esto será lo más amable de hacer", advirtieron.

Sobre la posibilidad de practicar la eutanasia, agregaron: "En el Hospital Koala no mantenemos a los koalas vivos 'para salvar sus vidas' si esto significa demasiado dolor y molestias. Todos se trata del bienestar animal ante todo. Esta es la razón por la que Ellenborough Lewis no está disponible para su adopción en este momento. Vamos a hacer lo que es mejor para Lewis y todos los demás pacientes de koala".