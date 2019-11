Para Hugo Moyano, es un "error" que la CGT no pida un bono de fin de año

"Lo que han expresado sobre el bono es un error: si creen que sus salarios son suficientemente altos como para no pedirlo, que se callen la boca y no lo hagan, pero que no creen el clima de que nadie está en condiciones de dar un aumento", dijo Moyano en declaraciones a FM Futurock.

El sindicalista agregó que "habría que preguntarle a cada trabajador de los sindicatos de la CGT si están de acuerdo con lo que dicen los dirigentes, yo creo que no, porque se ha perdido mucho el poder adquisitivo".

En tanto, cuando le preguntaron si esta decisión lo 'aleja' de la unidad sindical sellada con la central de la calle Azopardo 802, Moyano respondió: "No sé si me aleja, lo verán ellos".

A principios de noviembre, el secretario general del sindicato de estatales UPCN, Andrés Rodríguez, aseguró que el sindicalismo tomará en consideración la situación difícil que vive el país y no solicitará este año un bono para los trabajadores en diciembre.

"No vamos a exigirle a Alberto bono navideño ni de fin de año porque sabemos que la situación es muy difícil. Todo ésto no se va a resolver fácil, ni en poco tiempo. Tenemos que acompañar", aseguró el cegetista.