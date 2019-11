VIDEO: Un luchador de kick boxing redujo y filmó a un ladrón que entró a su casa

Embed

“Sepan todos que andan estas ratas robando. Este va a quedar adentro… quedó el otro dando vueltas en el barrio. Tengan cuidado, compartan, cuidemos nuestro barrio de estas ratas. Gracias a Dios, mis hijos no estaban”, escribió el dueño de casa.

El deportista dormía mientras le perpetraban el robo. Por los ladridos de su perro se despertó y encontró in fraganti a los malvivientes. A uno de ellos lo atrapó.

“¡Qué bronca tenemos! Que vengan a hacerse los guapos cuando anoche en la comisaría me hablaban bien. Tus amenazas no me importan. Tu hermano no solo a mi me estaba robando, también a otros vecinos. Nos vemos“, manifestó en su página de Facebook.

“Pensamos que nunca nos tocaría, pero acá estamos”, dijo en un posteo de este martes.