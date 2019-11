Habló la ex mujer de Cristaldo: "No toma siempre alcohol, pero cuando toma termina así"

La ex mujer del delantero de Racing Jonatan Cristaldo, Morella de las Heras denunció que el futbolista se encontraba alcoholizado cuando perpetró la agresión por la que lo denunció por violencia de género. “Prefiero que mi hija no se pueda ir a Disney antes de que vea cómo el padre me pega”, dijo la mujer que es madre de mellizos.