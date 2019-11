Acto por la liberación de presos politicos: "Macri ha violado los Derechos Humanos estos cuatro años"

La movilización se realizó frente a los tribunales de Comodoro Py desde cuyos juzgados durante estos años se aplicó la denominada “doctrina Irurzun”, que fue usada para abusar en muchos casos de las prisiones preventivas.

“Mauicio Macri, la puta que te parió”, entonaron los manifesantes en medio de banderas de Miles, el partido del detenido Luis D’Elía, de la Tupac Amaru, de Milagro Sala, de la Unión Tranviarios Automotor, de ATE, de CTA, entre otras agrupaciones.

Taty Almeida, la titular de Madres Línea Fundadora tomó la palabra y reclamó por la liberación de las presas y presos políticos con críticas a la política de derechos humanos del gobierno. “Macri y compañía han violado los derechos humanos en estos 4 años. A los jueces y fiscales les queremos decir que hay 30.000 ojos de desaparecidos que los están mirando”.

Gabriel Mariotto, el ex presidente del AFSCA y ex vicegobernador bonaerense fue uno de los oradores con críticas al gobierno de Macri por las detenciones del ex vicepresidente Amado Boudou, del ex ministro Julio De Vido, también de la dirigente social Milagro Sala, el sindicalista “Pata” Medina y el ex líder piquetero Luis D’Elía.

Mariotto cuestionó duramente al gobierno que dejará el poder en unos días. “En un gobierno popular no puede haber presos políticos”. “Volvemos mejores”, aseguró.

“Con presos políticos no hay democracia”, un cartel con letras negras se podía ver en un escenario montado frente a la entrada de acceso principal a los tribunales.

Estuvieron en el acto los legisladores Horacio Pietragalla, Rodolfo Tailhade, Walter Correa. También dieron presente la mujer de De Vido, Alessandra Minnicelli, Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner, Mónica García de la Fuente, la pareja de Boudou, Aníbal Ibarra, el ex líder de Quebracho Fernando Esteche.

Convocaron la manifestación el Foro por la democracia y la libertad de los presos políticos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y adhirieron numerosas organizaciones como ATE La Plata, Red Provincial por los DDHH Buenos Aires, Hospital Rossi La Plata, entre muchas otras.