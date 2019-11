Desopilante cruce en redes entre Alberto Fernández y el club Sacachispas

Se trata de Sacachispas, que actualmente marcha último en la Primera B Metropolitana y que decidió sumarse a la ola de consultas y pedidos que tuvo Fernández en la madrugada del jueves.

"Hola @alferdez ayer nos acostamos temprano y no te vimos en línea, pero no sé si sabes que venimos mal, estamos últimos, no le ganamos a nadie. Esperamos tu saludo a ver si el sábado rascamos un empate de local", escribieron desde la cuenta oficial del club de Villa Soldati esperando una respuesta que no tardó en llegar.

"Sacachispas es un grande!!! Sinónimo de futbol. Ya empezarán a recuperarse. A no abandonarlo. Mucha fuerza y abrazos! Sigo con mis cosas", devolvió el presidente electo.