Después de estar en rebeldía desde fines de marzo pasado, Stornelli fue al juzgado de Dolores, presentó un escrito, realizó una exposición y apoyado en documentación y un “ayudamemoria” responde preguntas del juez Alejo Ramos Padilla.

Con el correr de las horas trascendió algún detalle del escrito, como que el fiscal apuntó duramente al procesado D'Alessio como el organizador y ejecutor de maniobras que llevaron a su imputación en Dolores. Stornelli no se ahorró calificativos respecto a D'Alessio, según deslizaron las mismas fuentes consultadas.

En la causa de Ramos Padilla se investiga la existencia de un aparato ilegal de inteligencia que se usó para extorsionar, coaccionar, intervenir en causas judiciales y realizar operaciones de espionaje. El gran protagonista en la mayoría de esos delitos es el falso investigador y abogado Marcelo D'alessio.

La denuncia original del caso la hizo el empresario Pedro Etchebest, que contó cómo D’Alessio lo extorsionaba justamente en nombre de Stornelli.

Hoy el fiscal se defendió al apuntar a estas dos personas, a las que consideró “socias” para armar la causa de Dolores y así aniquilar el caso de los cuadernos en el que se imputó a numerosos ex funcionarios del kirchnerismo, incluida Cristina Kirchner, y empresarios reconocidos. El caso ya está elevado a juicio.

Según fuentes judiciales, Stornelli dedicó varias horas a la imputación relacionada con el supuesto apriete al venezolano Gonzalo Brusa Dovat.

En su momento, el ex gerente de PDVSA Brusa Dovat contó cómo fue coaccionado por Marcelo D’Alessio para declarar ante el fiscal Carlos Stornelli y ser entrevistado por el periodista Daniel Santoro. D’Alessio lo habría amenazado con una causa en el fuero Penal Económico si no revelaba supuestos actos de corrupción K que en realidad no habían existido.

Stornelli rechazó la imputación. Según las fuentes propuso como testigo de sus dichos al “arrepentido” Leonardo Fariña.