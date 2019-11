Vidal reivindicó el liderazgo político de Cristina Kirchner

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) invitó a la gobernadora saliente a participar de un almuerzo en el Sheraton Libertador que la tuvo como protagonista.

En ese marco Vidal se refirió a los liderazgos de las mujeres en la política y sorprendió al cuestionar que Cristina , no sea invitada a esa clase de foros. "¿Se habla de liderazgo femenino y no se invita a la vicepresidenta electa?", remarcó Vidal.

"Hace unos días me invitaron a un seminario de Liderazgo Femenino y me preguntaron por el rol de Lilita y el de Cristina, traté de ser lo más ecuánime posible en relación a Cristina y pregunté ¿hacemos un seminario sobre liderazgo femenino y no estamos dispuestos a que esté acá Cristina? independientemente de lo que pensemos sobre su gobierno, sus políticas y su liderazgo político" planteó Vidal.

En tanto, sin referencias directas a la gestión de Mauricio Macri, sí se enfocó en el impacto que los números negativos de la economía tuvieron sobre su chances de ser reelecta en la provincia de Buenos Aires, en los comicios pasados del 27 de octubre.

"Buenos Aires es una provincia impactada por la macroeconomía. Hay que entender a la gente que no nos votó, que le aumentaba la luz y que separaba la plata para el transporte y después no le alcanzaba" por los aumentos, reconoció.

El diálogo con la gobernadora estuvo a cargo del presidente de ACDE Juan Vaquer y participaron, entre otros Gastón Bourdieu y María Elena Casanovas, del Banco Galicia; Andrés Beibe de Corteva y Miguel Trucco, de AySA.