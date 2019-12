Inglaterra: una mujer denunció al príncipe Andrés por abuso sexual

Principe Andres y Virginia El príncipe Andrés con Virginia Foto: The Grosby Group





“Imploro a la gente de Reino Unido que se ponga de mi lado, que me ayude a pelear esta batalla, que no acepte que esto está bien. Esta no es una historia sexual sórdida. Esta es una historia de trata de personas. Esta es una historia de abuso y esta es una historia de los muchachos de la realeza”, declaró Giuffre, quien acusó al duque de York de abusar de ella en tres oportunidades ante una corte de Florida, EEUU, en el año 2015.

El financista estadounidense se quitó la vida en una cárcel de la ciudad de Nueva York en agosto mientras esperaba afrontar un juicio por cargos federales de tráfico sexual.



Giuffre relató que Epstein y su entonces novia, Ghislaine Maxwell, la llevaron al club nocturno Tramp y la presentaron el príncipe. “Entramos en la sección VIP. Obviamente no había que esperar en las filas, estabas con un príncipe. Andrew me preguntó qué quería beber", relató la mujer. Y continuó: "Luego me pidió que bailara. Es el bailarín más horrible que he visto en mi vida. Estaba sudando sobre mí, como si su sudor estuviera lloviendo básicamente en todas partes. Me asustó mucho, pero sabía que tenía que mantenerlo feliz porque eso es lo que Jeffrey y Ghislaine esperaban de mí ".





En otra parte de la entrevista, la mujer contó que Maxwell luego le dio instrucciones para que tenga sexo con el monarca tras la salida del club. “En el auto, Ghislaine me dice que tengo que hacer por Andrew lo que hago por Jeffrey, y eso me enfermó”. Más tarde esa noche, tuvo relaciones sexuales con Andrew en una habitación de la casa de Maxwell ubicada en el barrio Belgravia, Londres.

El duque de York, de 59 años, el segundo hijo de la reina Isabel II, niega las acusaciones o haber tenido alguna relación con Giuffre, quien anteriormente se llamaba Virginia Roberts.

En respuesta a las declaraciones de Giuffre, un vocero del Palacio de Buckingham dijo: “Se niega enfáticamente que el duque de York haya tenido algún tipo de contacto sexual o relación con Virginia Roberts. Cualquier afirmación contraria es falsa y sin fundamento”.

El mes pasado, el príncipe dio una desastrosa entrevista en la BBC en un intento por superar el escándalo, pero lo llevó a renunciar a sus deberes reales mientras organizaciones benéficas y otras entidades se distanciaron de él. Andrew intentó derribar la acusación en su contra y se defendió diciendo que no podía ser él ya que “no sudaba” debido a una rara condición médica que padecía por una sobredosis de adrenalina en la Guerra de Malvinas.