Alberto Fernández, sobre la declaración de Cristina Kirchner en Comodoro Py: "Fue un acto de defensa impecable"

"Esa causa es un hecho vergonzoso. Un alumno que rinda penal, con los argumentos de Ercolini, no aprueba la materia. Lo de Cristina fue uno de los alegatos defensistas más impactantes que vi en mi vida", dijo Alberto en declaraciones a "De acá en más" por Metro 95.1.

cristina kirchner comodoro py

Respecto a los dichos de que Cristina lo involucró dijo: "¿Cómo pueden leer que Cristina me involucró? Cristina dijo una obviedad. El que administra el Estado es el jefe de Gabinete."

Además dijo que para nada considera que estaba "furibunda", sino que "es una mujer cansada da la persecución que ha tenido. Es un disparate lo que han hecho con Cristina. No digo que no hubo corrupción. Eso no lo sé. Pero involucrarla a Cristina es un disparate"

"Si todos viéramos el alegato de Cristina entenderíamos por qué habla ella de cómo funciona la Justicia. Demostró la incoherencia del tribunal, no me involucró a mí. Ercolini no leyó la Constitución. La obra pública no la maneja la provincia sino la Nación", aseguró.