San Telmo: denunciaron a un profesor de gimnasia por abusar de nenes de 3 y 5 años en un jardín

Los hechos, que se registraron en una escuela situada en la avenida Juan de Garay al 500, comenzaron en 2018, pero se conocieron recién este año cuando uno de los nenes abusados se animó a hablar.

Tras conocerse el caso, seis menores más revelaron a sus padres que habían sido sometidos sexualmente en el baño de la institución.





Embed



"Las autoridades de la escuela mandaron un comunicado hace tres meses en el que informaron que desvincularon a un profesor que había sido denunciado por abuso sexual. Sin embargo, no dieron ningún detalle de la identidad de éste docente y, por lo tanto, empezamos a estar más atentos con nuestros chicos", detalló el responsable de una de las víctimas al diario Crónica.



"Hablé con ella muchas veces antes de leer la nota y nunca me dijo nada. Sin embargo, después que desvincularon al profesor de la institución, se animó a hablar y me dijo que ella también fue víctima de éste hombre", agregó.

La menor, de 5 años, le había solicitado a su madre en reiteradas ocasiones cambiarse de colegio y la mujer le ofreció hacer un solo turno en el instituto. Sin embargo, en 2020 debía hacer los dos módulos de forma obligatoria y su progenitora planeó charlar delicadamente con ella para que entienda la situación.

La denuncia se llevó a cabo ante la Fiscalía N° 21 situada en la calle Tucumán y si bien el colegio desvinculó al docente desde un primer momento, los padres protestas porque sigue en libertad.

"Fuimos a reclamar al colegio para que nos den más datos del depravado. Sin embargo, allí nos dijeron que seis denuncias no son suficientes y que los chicos pueden estar proyectando lo que sucede en sus casas. No podemos creer que, encima que no protegen a nuestros chicos, nos faltan el respeto", dijeron.