Riquelme reconoció que Macri lo llamó preocupado por Boca en plena campaña presidencial

“Más o menos cuando se jugó la semifinal con River por Copa ahora, a mí me sonó el teléfono. A mí me llamó por teléfono el presidente de mi país. Yo soy un ciudadano más. Son cinco segundos inolvidables, porque es el presidente de mí país. Me dijo que estaba preocupado por el club. ‘Se nota que lo querés al club, yo lo quiero un poquito más’, le dije”, inició.

“‘Estoy preocupado, tenés que sentarte con Daniel’. ‘Yo con Daniel no me siento’, respondo. Me dice ‘Yo mando a mi Daniel y vos mandás a tu Daniel’, mi representante. ‘Ningún problema’, aviso. Hay salen las reuniones, que este hombre dice que se sentó siete veces con mi hermano y representante”, reveló Riquelme.

Estos diálogos, según contó Román, se dieron en medio de la última serie de Copa Libertadores entre River y Boca del mes de octubre, mientras Macri afrontaba la última parte de su campaña presidencial para las elecciones en las que terminaría cayendo ante Alberto Fernández.

Sobre el intento de Daniel Angelici de tenerlo en su lista, concluyó: “No sé cuántas veces hablaron. Yo ya sabía con quién iba. A mí no me interesaba lo que hablaban. Son estrategias, cada uno usa la que quiere. Su Daniel me manda un mensaje faltando poco para el cierre de listas, que quería hablar cara a cara conmigo. Yo le digo que estaba a las corridas y que hable con mi Daniel con total confianza”.