Santiago Siciliano: "Veppo tiene que vivir sabiendo que mató a alguien y que rompió a otra persona"

Sentado en la puerta del hospital porteño, Siciliano, de 35 años, pudo conversar acerca del episodio ocurrido en la madrugada del domingo 8 de septiembre en Libertador y Tagle, donde Veppo los embistió a él y a su compañera, Cinthia Choque, quien murió en el acto.

"Tengo sentimientos encontrados (sobre Veppo)", expresó el inspector de tránsito fente a las cámaras de C5N.

Santiago Siciliano.mp4

"Por lo que me cuentan de él se me da como el perfil de una persona con muy poca valoración de la vida, muy soberbia y egocéntrica, pero por otro lado me compadezco", señaló Siciliano, porque "después tener que vivir sabiendo que mataste a alguien y que a otra persona... a mí me rompió todo, no sé si voy a volver a ser el mismo. Creo que algún grado de discapacidad me va a quedar".

"También hay un poco de cobardía. El hecho de escaparse después de atropellar a alguien indica eso. Miedo de lo que pueda pasar y miedo de uno mismo. Calculo que él debe estar muy mal consigo mismo ahora", sentenció.

Siciliano estuvo internado en terapia intensiva, donde los médicos tuvieron que explicarle por qué estaba internado dado que él no era capaz de recordar el choque.

"Recuerdo ir hacia el trabajo, y de ahí hay una brecha en mi memoria que me acuerdo que me levanté acá y me comentaron por qué estaba acá. Mi memoria lo bloqueó. Hay un mecanismo del cerebro que cuando algo es muy traumático lo borra", explicó el hombre.

"Por un lado mejor, porque fue tan fea la situación que prefiero no acordarme", agregó Siciliano, quien explicó que le "sacaron un pedazo de cráneo y dos edemas" y que "es muy complicado tener una recuperación a este nivel después de haber pasado por esto".

La causa contra Veppo por "homicidio culposo con dolo eventual" por la muerte de Choque fue elevada a juicio oral, por lo que el periodista podría ser condenado a una pena de hasta 25 años de cárcel.