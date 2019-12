Macri: "Mi papá me pedía que me haga cargo de matarlo"

mauricio macri franco matarlo

"Me pedía, porque me pidió varias veces, que me haga cargo de matarlo", se le escucha decir al jefe de Estado en el último de los videos que publicó. En otros habla, por ejemplo, de su esposa, Juliana Awada, y del presidente electo, Alberto Fernández. Al final siempre tira un horario: domingo 8, 20 horas.

No es la primera vez que hace referencia a la convalecencia de su padre. durante otra entrevista había asegurado: "En el último trato consciente que tengo, me pidió que le dé una pastillita para sacarlo de acá. Le dije: 'papá, yo no puedo hacer eso'. Pero yo ya terminé, no tengo nada que hacer acá, no puedo hacer nada, dependo de la asistencia de terceros para hacer todo".