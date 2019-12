Pedro Gallese le pidió perdón a su esposa en vivo por una infidelidad

Por eso, tras la igualdad ante Sporting Cristal que metió a Alianza en la final del Campeonato Descentralizado, el arquero de 29 años se salió del libreto del fútbol y abrió su corazón para pedirle perdón a su esposa, Claudia Díaz.

“Estoy feliz con el resultado de ahora y se lo dedico a mi señora, que sé que está pasando por momentos bastante difíciles por lo errores que yo he tenido. No me justifico, pero lo único que quiero es que me dé una oportunidad y pelear solamente por mi familia", comenzó Gallese.

Pedro Gallese perdon a la esposa

“Solo me queda decirte, Claudia, que me perdones, sé que tuve un error muy grande y solamente te pido una oportunidad para recuperarte, recuperar tu confianza y recuperar mi familia”, completó.



Días atrás, la mujer había dado por terminada la relación al conocer las fotos que se difundieron.

Además del mensaje por TV, Gallese escribió una carta en Instagram implorando una nueva oportunidad.