Borges, la posverdad y la mentira de Macri: el editorial de Julián Guarino en "Recalculando"

“¿Qué hay detrás de la verdad, qué velo está cubriendo aquello que tenemos la impresión de que no terminamos de aprehender?”, se preguntó el economista y periodista en C5N y también interrogó “si todo eso no ha sido ideado para generar algún tipo de efecto” para luego referirse a “la posverdad, que no es ni más ni menos que una forma de la mentira”.

Por eso se refirió a la venganza que planea Emma Zunz quien se entera que su padre se suicida acusado por un crimen que cometió un tercero. Resulta que ese hombre es el dueño de la empresa en la que ella trabajaba: Aarón Loewenthal.

Ella es virgen, busca en el puerto de Buenos Aires a un marinero que no le agrada para tener sexo y se dirige a la fábrica fuera de horario con la excusa de poner sobre aviso a Loewenthal sobre una próxima huelga. En un descuido toma un revolver que tenía el empresario, lo mata y luego le dice a la policía que él la violó y no tuvo más que defenderse.

El relato y los indicios que muestra la chica parecen verosímiles. “De esta forma Borges descubre lo que es la posverdad”, indicó Guarino y apuntó a como “en cadena nacional se intenta presentar un estado de situación en Argentina que es distante, cuando no ficticio, de la realidad social”.

Luego pidió “que quede en el pasado la ficción, que quede en el pasado el relato y que también quede en el pasado la posverdad para tener un futuro más transparente”.