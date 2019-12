Alberto Fernández volvió a revolucionar Twitter con respuestas a sus seguidores

Embed No aflojes con los ensayos!!! El stand up cura!!! Vas a estar bien ✌ https://t.co/nXIixxEHGT — Alberto Fernández (@alferdez) December 6, 2019



Otros estudiantes se sumaron arrobando a Fernández. "Hola @alferdez, hoy rendimos el último final individual de la Licenciatura en Comunicación Social junto a @nubifernandez. Deseanos éxitos".

El presidente electo continuó con sus mensajes de apoyo: "Al terminar el día @Toomicorrea y @nubifernandez estarán concluyendo su carrera para convertirse en Licenciados en Comunicación. Estudien mucho y consíganlo. Yo les deseo éxitos y los acompaño a la distancia!! Los abrazo".



Mas tarde, otro usuario tuiteó: "Alberto mi hermano me chorio un chocolate , expulsalo del país cuando asumas porfa!!!! No te pido nada más te lo juro".



"No da para expulsarlo!!! Eso pedíselo a la BULLRICH...No a mi. Pero decile a tu hermano que la próxima vez que lo haga seremos inflexibles. Aunque tendrá un juicio justo de esos que no existen en la Argentina de hoy", le respondió el referente del Frente de Todos.





Embed No da para expulsarlo!!! Eso pedíselo a la BULLRICH...No a mi. Pero decile a tu hermano que la próxima vez que lo haga seremos inflexibles Aunque tendrá un juicio justo de esos que no existen en la Argentina de hoy. https://t.co/LcqhDYwNoQ — Alberto Fernández (@alferdez) December 6, 2019



Otro usuario aprovechó para pedirle trabajo. "Hola muy buenos días Dr Alberto Fernández. Yo quiero pedirle por favor un trabajo digno, ya que mi anterior trabajo me han despedido, y más, con este gobierno de este hombre que ya se va. Por favor saludos Dios lo bendiga".



"Vas a conseguirlo @diegocesar2009 ! No lo dudes. Vamos a devloverle el trabajo a los que lo perdieron en “la noche del cambio” porque vamos a volver a impulsar el trabajo. Ahora con más fuerza que nunca!!! A no aflojar", le respondió el presidente electo.

Otra persona le sugirió fabricar baterías de litio. "Yo se que en el tema de fabricar Baterías de litio en el país estoy más sólo que turco en la niebla @alferdez, pero es el futuro de la forma de trasladarse, no podemos dejar de integrar verticalmente en perspectiva industrial esta oportunidad! #litioeselfuturo". A lo que Alberto respondió: "No estás solo. Yo pienso igual que vos".