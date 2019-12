Fulminante mensaje de Maradona a Riquelme antes de las elecciones en Boca

Una vez más, el actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata se puso de la vereda de enfrente del ex enganche, que irá como candidato a vicepresidente segundo en la lista opositoria.

"Yo le digo al hincha de Boca, que ese locutor y ese ídolo futbolístico, no saben nada de política, tienen cero gestión. Y encima, apoyan al peor presidente de la historia del club. Passarella, que fundió a River y lo mandó a la B, es Heidi al lado de estos tres. No tienen un proyecto futbolístico y tienen menos conducción que el capitán del Titanic. ¿Se los imaginan en la AFA, o en la Conmebol? No me hagan reír... Uno, que se cree que por ir todos los Domingos a la cancha, puede ser vicepresidente. Y el otro, que se vendió al mejor postor. Un club TAN GRANDE como Boca, no puede manejarse como un vestuario", escribió el 10 en su cuenta de Instagram.

De esta forma, el astro argentino volvió a criticar la postulación de Riquelme, algo que ya había hecho apenas se conoció la noticia. En aquel momento, el que salió a responderle fue Pergolini, quien lo trató de "burro".