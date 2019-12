La suegra de la mujer que estuvo desaparecida aseguró que no está embarazada

Mauricio Martínez afirmó que su esposa había desaparecido tras ir al baño en el centro médico. Según él su mujer, embarazada de ocho meses, tenía turno para una cesárea el jueves a las 8 de la mañana, pero desde el hospital lo negaron rotundamente.

Para Cristina, la madre de Martínez, su nuera está obsesionada por tener un hijo varón con su marido, a tal punto que supone que fingió un embarazo de 40 semanas.

"Siempre la vi igual, porque es gordita. No le vi panza de embarazada. Ella no está en sus cabales", sentenció Cristina en una comunicación con los periodistas Cristina Pérez y Rodolfo Barili.

Cristina basó su hipótesis del embarazo falso en el hecho de que Sepúlveda le dijo a la policía bonaerense -cuando la encontraron en un domicilio del barrio porteño de La Paternal- que le habían robado a su bebé.

"La hija no le cree. Como ella tiene 18 años va a pedir la custodia de su hermana porque ella no está bien", reveló Cristina. "Yo creo que ella lo programó todo: llegado el momento diría que lo robaron", agregó.

La mujer afirmó que su hijo "hace rato necesita psicólogo porque su vida fue un infierno" debido a episodios de salud y la pérdida de un embarazo de 23 semanas hace ocho años.

Cuando estuvo frente a las cámaras de televisión, Sepúlveda se limitó a expresar desde el asiento trasero de un patrullero: "Yo no me fui, me llevaron".