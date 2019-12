La protesta de las jugadoras de El Porvenir: las amenazaron, entrenan sin pelotas ni ropa y no les pagan

Antes de empezar el partido y mientras se hacía el tradicional saludo, las chicas de El Porvenir posaron con el puño hacia arriba en reclamo a la precaria situación en la que entrenan: sin pelotas, sin conos ni pecheras. Además, deben usar un campo municipal porque el club no les brinda una cancha auxiliar donde realizar los ejercicios.

Como si esto fuera poco, la denuncia también se centra en que cobran menos que el mínimo estipulado y el club les debe varios meses de sueldo.

“El club no nos da nada. Recién antes de ayer pudimos usar el predio, no tenemos las pelotas que da AFA, no sabemos dónde están. El agua la cargan de la canilla y en el entretiempo no tenemos más”, explicó Solange Tarsia a TNT Sports sobre las precarias condiciones en la que juegan.

"Nos amenazaron con sacarnos al cuerpo técnico"

A la falta de elementos para entrenar se le sumaron amenazas con sacarles al cuero técnico que, según explicó la defensora, son las únicas tres personas que las ayudan a desarrollar los entrenamientos: “Tuvimos amenazas durante estos días de que nos iban a sacar al cuerpo técnico. El cuerpo técnico es uno de los chicos que trabaja en Lamadrid y nos trae sus materiales de ahí porque no tenemos absolutamente nada, no tenemos pelotas ni conos ni pecheras, no tenemos indumentaria. La camiseta que usamos hoy la hicimos nosotras, se la regalamos a nuestros tres DTs que son los únicos que nos apoyan”.

“La derrota duele porque somos 18 y a partir de hoy nos sacan al técnico, el único que nos daba el material. Si nos sacan eso no salimos más a la cancha, van a tener que salir ellos a jugar”, protestó la jugadora.

La futbolista denunció también que desde la dirigencia de El Porvenir les dijeron que las iban a “dar de baja” porque “le hacen pasar vergüenza al club”. “La mayoría de los clubes nos están dando su apoyo. En la tribuna hay muchas chicas que son de otros equipos”, rescató Tarsia sobre la lucha en conjunto por un fútbol femenino profesional y decente.