Macri se despidió con excusas: "Estos años fueron más difíciles de lo que pensé, hubo palos en la rueda"

Macri agradeció el apoyo de los votantes en reiteradas ocasiones de su discurso, hizo una mención especial a las movilizaciones feministas y se refirió a los avances durante su gobernación con algunas excusas.

“Son momentos de tristeza por no poder seguir trabajando juntos en las reformas que el país necesita, y me da más tristeza ver que muchos de ustedes están angustiados por lo que viene”, expresó el Presidente saliente y describió la próxima etapa como “un paso más de aprendizaje y crecimiento hacia el futuro que todos deseamos”.

“Estos años fueron mucho más difíciles que lo que imaginé, siempre minoría, con muchos palos en la rueda pero gracias al apoyo logramos muchas cosas y terminamos con este ciclo permanente de Argentina de volver al mismo lugar y no poder avanzar. Hoy hemos avanzado”, expresó Macri.

“Quiero decirle al Presidente electo que él puede confiar en que va a encontrar una oposición constructiva y no destructiva”

Macri no perdió la oportunidad de dirigirse a Alberto Fernández y mencionó: “Le quiero decir al Presidente electo que él puede confiar que después de mucho tiempo va a encontrar una oposición constructiva y no destructiva. Una oposición firme y severa que va a defender la democracia, la calidad institucional y nuestras libertades, porque todos queremos colaborar, este es nuestro país y queremos salir adelante”.

En ese sentido, mencionó que quiere “una Justicia independiente, que se base en la ley, en los procedimientos, en las pruebas y no en los discursos políticos”.

“Tenemos que cuidar que no roben, no la maltraten, no la estafen ni descuiden a nuestra Argentina y eso depende de nosotros, que estemos activos, atentos ahí para custodiar los avances que hicimos y cuidar las libertades”, puntualizó.

Por otro lado, casi al final de su discurso, el Presidente se dirigió a la juventud y su incidencia en la política: “A los jóvenes que participen que sean protagonistas y no tengan vergüenza de expresar sus opiniones. Necesitamos su fuerza, coraje e innovación”.