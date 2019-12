Adolfo Pérez Esquivel en Right Now: "La sabiduría está en comprender el sentido profundo de la vida"

En vísperas del cierre del año, el Premio Nobel de la Paz destacó el valor de la espiritualidad, de la libertad responsable y dio una definición sobre el saber de la vida. "La sabiduría está en aquellos que comprenden el sentido profundo de la vida. No está en los que leen más libros sino en quienes no pierden la capacidad y la esperanza de la vida, que se puede comunicar, pensar juntos, construír juntos. Somos aprendices de la vida. Y no hay que perder la esperanza", reflexionó.

"Primero soy artista, después militante. Las dos cosas se funden, todo mi arte tiene que ver con la vida, con lo que realizo y creo que eso es importante", se autodefinió, y luego, ante la consulta de cómo se siente espiritualmente, contestó: "El nivel espiritual para mí es fundamental. Yo no entré en todo esto por una militancia política aunque el accionar es político. Entré más por una decisión espiritual y personal de ver la gente que sufre y cómo podemos ser solidarios y acompañarlas, así que trabajamos mucho con los mal llamados chicos de la calle, con los indígenas en toda América Latina y otras partes del mundo".

Respecto a la búsqueda de la paz, Pérez Esquivel comentó que no hay que buscarla como algo vacío, de ausencia del conflicto, sino de "relaciones humanas, de entendimiento, saber quién es el otro o la otra". "La libertad te fortalece. La libertad no es hacer cualquier cosa, sino que comienza por el respeto ajeno. Y tiene un eje fundamental muy profundo que es el amor. No sólo aquellos que nos aman sino también a nuestro pueblo, a la naturaleza, a la madre tierra", reflexionó.