Macri sobre el Frente de Todos: "Cuando se juntan 5 minutos antes de una fiesta es difícil que salga bien"

“Espero que el gobierno que asume haga lo que puso en la plataforma”, declaró el jefe de Estado que entrega el poder este martes y aseguró: “Vamos a apoyar aun las cosas que ellos no nos apoyaron, porque estamos acá por los argentinos y somos distintos”.

“Ojalá el gobierno que va a sumir encuentre el camino al lugar al que queremos ir, que es crecer con igualdad. Si queremos reivindicar banderas del pasado no nos va a ir bien. Ahora quiero esperar y escuchar y dar todas las oportunidades del caso”, expresó.

En otro momento autorreferencial, aseveró: “Si se hace algo coherente en línea con lo que veníamos haciendo, nada nos impide crecer, pero ya no depende de uno”.

También relativizó la circulación de líderes en su espacio al afirmar que “eso habla de que Juntos por el Cambio tiene dirigentes valiosos” y destacó las marchas que hizo tras la aplastante derrota que sufrió en agosto, donde se movilizó gente que dijo “si esta gente vuelve no nos vamos”. En ese sentido, afirmó: “Hoy hay una Argentina muy movilizada y eso es algo muy rico, sobre todo porque los que han ido a participar fueron con la SUBE, no hay micros”.

También dedico un buen tramo de los casi 50 minutos de video para referirse a de su padre, Franco, fallecido este año. “Él no manejaba lo que le pasaba emocionalmente”, aseguró y lo comparó con el doctor Jekyll y míster Hyde al indicar: “La persona que más me quería era la que más me boicoteaba”. Luego dijo que esto ocurrió hasta que se dio cuenta que no lo podía cambiar y decidió presentarse para ser presidente de Boca: “Fue un shock para él cuando le dije ‘me voy’”.

Luego se refirió a los últimos años de Franco: “Con el proceso de demencia muy avanzado, alternaba la violencia verbal con delirios, repeticiones y momentos de lucidez, que eran los peores. Tomaba conciencia de los que le estaba pasando y me pedida, porque me pidió varias veces que me haga cargo de matarlo. ‘Papá, no se puede hacer eso’. ‘Vos sos mi hijo mayor, dependo de mujeres que no conozco -por las enfermeras-, quiero que les quede un recuerdo mío bueno’. Se enojó muchísimo la primera vez”.