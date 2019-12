Emocionado, Gallardo cantó contra Boca junto a los hinchas en los festejos de River

El primer segundo del 9 de diciembre de 2019 encontró eufóricos a los 70 mil hinchas River que celebraron el 3 a 1 en España del año pasado con un evento de media hora en el que abundaron los fuegos artificiales y las celebraciones de todo tipo.

River

Un video en la pantalla gigante del estadio revivió la Superfinal, tanto en la ida en La Boca como en la vuelta, y acaparó la atención de los hinchas.

Pero uno de los momentos cúlmines llegó cuando Marcelo Gallardo, en el centro del campo, tomó el micrófono y le dedicó un sentido discurso a los hinchas.

"Queríamos que la fiesta fuese completa, ninguna derrota tapará la victoria y la conquista más hermosa; no se apagará en la vida. Pasarán los partidos y ese triunfo no lo borrará nadie. Agradezco a este grupo de jugadores. Me siento orgullo, me hicieron vivir el año más feliz de mi vida", dijo el Muñeco antes de ponerse a cantar como un hincha más un tema que incluye una alusión al Xeneize.

Gallardo cantando festejos River

"Gracias por estar alegría, de ganarle a Boca, de salir campeón", entonó un visiblemente emocionado Gallardo en el micrófono en lo que sin dudas fue el momento más emotivo de la jornada.