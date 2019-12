Memorándum con Irán: Zannini pidió la declaración de un ex funcionario de Interpol

La declaración de Noble había sido solicitada varias veces por la defensa del fallecido Héctor Timerman y su testimonio es clave porque aseguró que ningún funcionario del kirchnerismo intentó levantar las alertas rojas que pesan sobre iraníes sospechados del atentado contra la AMIA. El testigo que el juez Bonadio nunca escuchó.

El pedido, tantas veces solicitado por la defensa del fallecido canciller Timerman, es importante porque el mismo Noble, ex funcionario de origen norteamericano, negó que se hubieran levantado las alertas rojas de Interpol para los funcionarios iraníes acusados por el atentado a la AMIA, cuestionando las decisiones del juez Claudio Bonadío sobre la causa Memorandum.

La presentación para que declare Noble fue realizada ante el Tribunal Oral Federal 8 por el abogado de Zannini, Mariano Fragueiro Frias. Se remarcó que Noble se había puesto a disposición de la justicia para declarar pero nunca fue convocado.

“Entiendo que las declaraciones en carácter de testigo de las dos personas mencionadas, no admiten demoras ni cuestionamientos de ninguna parte bien intencionada, pues se trata de funcionarios que no solo son fundamentales para reconstruir la realidad de los hechos, sino que incluso, como es el caso de Ronald Noble, ha requerido prestar testimonio espontáneamente ante el Magistrado de la Instrucción, poniendo a disposición los datos de contacto necesarios para hacerlo desde su domicilio o bien desde la embajada o consulado argentino en su lugar de residencia, que es la Ciudad de Dubai, Emiratos Árabes Unidos. No haberlo convocado, no hace otra cosa que poner en evidencia la incorrecta administración de justicia que signa a todo este proceso”, dice la presentación.

“Ya en este proceso, el Doctor Zannini se vio arbitrariamente privado de su libertad merced a una instrucción tan irregular como parcial e incompleta, en la que -intencionalmente- se omitió la producción de medidas de prueba dirimentes pues lo que menos guiaba al juez y al Ministerio Publico Fiscal era averiguar la verdad. Hasta estos momentos persiste el déficit de prueba esencial, pues no ha variado y es por ello que en este momento nos anima reclamar su inmediata realización”, agrega.

Destaca la presentación que “fue el mismo Ronald Noble, en función de su cargo de Secretario General de la organización, quien ordenó que se agregara el texto a las alertas rojas que pesaban sobre los ciudadanos iraníes, dejando en claro que éstas no eran afectadas en su vigencia por la aprobación del Memorándum. Asimismo, fue Joel Sollier quien, dado su carácter de Consejero General de INTERPOL, declaró inequívocamente por escrito que la validez y el estatus de las alertas rojas permanecieron inalterados”.

La defensa de Zannini se pregunta ¿Quién mejor que el Secretario General de la Organización y autor del banner para desmentir las falsedades escritas en el procesamiento sobre la supuesta “mejora” que la aparición del mismo significó en las alertas rojas? En el mismo orden de ideas, ¿De qué forma se explica que, habiendo sido el Consejero General de INTERPOL al momento de los hechos, al Magistrado Instructor no le haya parecido relevante contar con los testimonios de Sollier previo a resolver?

El pedido contiene el pliego de preguntas para interrogar a Noble relacionado con el Memorandum y las alertas rojas y la sugerencia de que la declaración anticipada pueda efectuarse por videoconferencia.