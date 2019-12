Una chica de Córdoba terminó el colegio con asistencia perfecta desde jardín

"Desde jardín no me gustaba faltar y ya después en la primaria y el secundario era seguir y conseguir otro año sin faltar. Se convirtió en un objetivo para alcanzar", explicó la adolescente al canal El Doce de Córdoba.

Giuliana fue abanderada en el jardín y la primaria y escolta en la secundaria, donde la semana pasada completó el bachillerato con orientación en Economía y Administración de Empresas. De hecho se definió como "muy exigente siempre" con ella misma.

asistencia perfecta adentro.jpg Giuliana, como abanderada en primaria y en sus últimos días de clase

"Tuve la suerte de nunca tener una enfermedad por la que necesitara reposo sí o sí, o que sea contagiosa para mis compañeros", explicó la adolescente, quien hizo frente a los resfríos, dolores de cabeza y la fiebre en el aula, y "después a la tarde, o cuando no fuera a la escuela, me mejoraba", explicó.

Con sus manos casi en el diploma, Giuliana ya saborea sus primeros pasos en la licenciatura en Administración de Empresas. "Me gustaría ser administrativo, me gusta también la parte contable, me gustaría vivir de eso", contó.