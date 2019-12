"Hoy vuelve la esperanza": el mensaje de Evo tras la asunción de Alberto y Cristina

"Hoy vuelve la esperanza a la hermana República Argentina de la mano de Alberto y Cristina. Felicitamos la proeza de este valeroso pueblo que hoy levanta las banderas de la integración y la #PatriaGrande. Las bolivianas y bolivianos nos sentimos admiradores de su historia de lucha", expresó el ex presidente de Bolivia.





Embed Hoy vuelve la esperanza a la hermana República Argentina de la mano de Alberto y Cristina. Felicitamos la proeza de este valeroso pueblo que hoy levanta las banderas de la integración y la #PatriaGrande. Las bolivianas y bolivianos nos sentimos admiradores de su historia de lucha pic.twitter.com/Gcr8DHhppd — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 10, 2019

El ex mandatario se encuentra en Cuba donde estuvo realizándose estudios médicos. Se espera que después vuelva México y posteriormente a la Argentina.

"Regresará, sí regresará, y seguramente tomará decisiones en el corto plazo”, aseguró Alejandro Encinas, el subsecretario de derechos humanos, población y migración del gabinete de Andrés Manuel López Obrador a medios locales.

Además, Encinas destacó que su condición es de asilado político, no de refugiado, por lo que “tiene posibilidad de tener movilidad internacional a otros países donde es bienvenido, así que no tiene ninguna restricción para hacer este tipo de tránsito entre un país y otro”, de acuerdo con el subsecretario.



Según fuentes cercanas a Morales consultadas por el El País, el ex mandatario prefiere instalarse en Argentina para poder estar más cerca de su país y tener un contacto más cercano con los dirigentes de su partido para ultimar los detalles de la candidatura con la que el Movimiento al Socialismo (MAS) concurrirá a las próximas elecciones, aún sin fecha.