Alberto Fernández: "Volvimos y vamos a ser mejores, aquí estamos, a trabajar"

Embed

“Qué linda es esta noche donde volvemos a celebrar otro día en democracia, donde se pone fin a un tiempo y se inicia otro”, apuntó el flamante mandatario y recordó: “Siempre voy a darle gracias a Dios porque un día la vida me cruzó en el camino a Néstor Kirchner, aquella noche que fui a cenar con él a Teatriz jamás pensé que mi vida iba a cambiar como cambió acompañándolo en la más maravillosa aventura que puede vivir un hombre de la política que es sacar a su pueblo del desastre”.

“Tuve una alegría adicional, ese día. También me crucé con cristina. Por la locura de la Argentina o la locura nuestra alguna vez nos distanciamos y alguna vez nos reencontramos sabiendo que no había diferencias centrales entre nosotros sino en los modos, y que sólo sirvió para que este espacio se divida y que con eso ganan los que siempre ponen obstáculos, para que la Argentina crezca, son los mismos que aparecen en escena para endeudarnos, para privilegiar a sus amigos”, siguió.

En ese sentido, pidió: “Al pasado más reciente simplemente recodémoslo, tengamos memoria. Aprendimos que con nuestra división ellos se hacen fuertes, por eso no nos volvemos a dividir”.

“Al pasado recordémoslo para no repetirlo, porque el tiempo que se inicia es distinto, a la meritocracia del individualismo vamos a interponerle la solidaridad”, completó.

“Los que hoy la están pasando mal, los que cayeron en el pozo de la pobreza, los que no pueden ir al colegio, no teman: serán los únicos privilegiados y hacia ello dirigiremos nuestras políticas”, agregó en el mismo sentido de su discurso en el Congreso.

“Quiero que todos me ayuden a que pongamos en la Argentina de pie un sistema judicial que no nos avergüence, que deje de servir a los poderosos, que usa la prisión preventiva para encarcelar a los opositores, se terminaron los operadores judiciales de la Inteligencia y los linchamientos mediáticos que todos los días soportamos, vamos a tener que hacerlo entre todos y ustedes me tienen que ayudar”, siguió.

“No tengo dudas de lo que represento, sé que la política es contradicción de intereses. Representamos a los que sufren”, declaró y agregó en otro tramo sobre su proyecto: “Lo voy a hacer con los que no nos han votado pero se dan cuenta de que lo que digo es cierto”.