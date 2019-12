Alberto Fernández frenó los insultos contra Macri: "Todo eso ya pasó"

mmlpqtp alberto

El episodio tuvo lugar mientras el mandatario recordaba que las peleas en el peronismo dieron lugar al triunfo de Cambiemos y algunos comenzaron a cantar lo que se conoció en algún momento como "el hit del verano", pero él los frenó rápido.

"No, no, ya no, ya no, todo eso ya pasó, todo eso ya pasó. Lo importante es que hoy en esta plaza esta Cristina, estoy yo, estamos todos unidos, decididos a poner a Argentina de pie. Al pasado más reciente simplemente recordémoslo, tengamos memoria, que con nuestra división se hacen más fuertes. Por eso nunca mas vamos a dividirnos".