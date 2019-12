Jorge Macri le respondió a Kicillof y le pidió trabajar junto a los intendentes por el Fondo de Infraestructura Municipal

En tal sentido, Macri agregó ”Eso sería poner en línea el discurso con los hechos y entonces sí poder cumplir con la cita de Cafiero "El que sueña (y hace) con otros, hace historia".

Jorge Macri

Por otro lado, Kicilof había sostenido en conferencia de prensa que: “la gente no quiere persecuciones, ni un estado ausente, que no cuida, no sana y no contiene”, a lo que el vicentelopense le respondió: “el camino recorrido sin dudas muestra una mejor provincia que la anterior. Más transparente, honesta y presente que la que recibimos” y a su vez indicó que: “Es muy importante para poder trabajar en conjunto rescatar lo que el otro ha hecho. Quienes vivimos la gestión Scioli sabemos cuánto ha avanzado esta Provincia gracias al trabajo de la gobernadora Vidal. Sin dudas no alcanza aun, pero estamos para ayudar”.

Para finalizar, respondió que: “siempre va a encontrar en mí un intendente con el que trabajar codo a codo en beneficio de los vecinos. Porque la provincia se gestiona desde la gobernación y desde los municipios, los bonaerenses nos necesitan a todos”.