Chile: el senado aprobó el juicio político a Andrés Chadwick

Los senadores chilenos aprobaron la acusación Constitucional, equivalente al juicio político, contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, por "omitir deliberadamente acciones para violar los derechos de las personas", durante la represión del estallido social en el país, un duro golpe al piñerismo y una fuerte señal política en medio de la crisis y que implica que el ex ministro no podrá ejercer cargos públicos por cinco años.