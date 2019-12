Evo Morales tras su llegada al país: "Arribé a Argentina para luchar por la Patria Grande"

"Hace un mes llegué a México, país hermano que nos salvó la vida, estaba triste y destrozado. Ahora arribé a Argentina, para seguir luchando por los más humildes y para unir a la #PatriaGrande, estoy fuerte y animado. Agradezco a México y Argentina por todo su apoyo y solidaridad", escribió el presidente removido de México en Twitter.

Embed Hace un mes llegué a México, país hermano que nos salvó la vida, estaba triste y destrozado. Ahora arribé a Argentina, para seguir luchando por los más humildes y para unir a la #PatriaGrande, estoy fuerte y animado. Agradezco a México y Argentina por todo su apoyo y solidaridad. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 12, 2019





El líder boliviano se quedará en el país como refugiado. Su llegada al al país se produjo bajo total hermetismo. Ahora será el Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo "Wado" de Pedro, el que deberá ultimar los detalles para confirmar su condición de refugiado. "Queremos de Evo el compromiso de no hacer declaraciones políticas en la Argentina. Es una condición que le pedimos nosotros", explicó el canciller Felipe Solá.

Morales llegó a la Argentina junto con cuatro ex funcionarios de su gobierno, entre estos su ex vicepresidente, Álvaro García Linera; la ex ministra Gabriela Montaño y el ex embajador de Bolivia ante la OEA.