Denuncian que despidieron a 10 docentes en la escuela ORT por causas gremiales

Paula Muller corrió con peor suerte y ni siquiera logró obtener explicación: "Me enteré del despido porque mi usuario estaba bloqueado, quería comunicarme con estudiantes que me habían elegido para la entrega de diplomas y al tener los mails bloqueados no pude hacerlo. Cuando llegué a mi casa ya había llegado la carta documento informando la desvinculación sin ninguna causa. No hubo ningún tipo de preaviso.”

despidos ort2.jpeg

Melina y Paula forman parte de los 10 docentes que fueron despedidos el viernes 6 de diciembre sin causa ni preaviso de la sede que tienen la escuela ORT en la calle Yatay al 240, en el barrio porteño de Almagro. Del total, siete son mujeres y todos habían participado o apoyado la construcción de la organización gremial en la escuela, que este año por primera vez en su historia eligió delegados sindicales que son parte de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

Sacha Unamuno, docente del área de sociales y uno de los delegados dijo a minutouno.com calificó a los despidos de una “práctica antidemocrática" y agregó que "el colegio nunca quiso abrir un canal de diálogo con nosotros y ahora sanciona a quienes participaron de actividades sindicales o quienes plantearon una crítica para mejorar la calidad de la escuela, como fueron la implementación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI) o el pago a los tutores”.

Unamuno contó que este año se comenzó a organizar un colectivo docente para reclamar por mejores condiciones de trabajo y el cumplimiento efectivo de la ESI y otros contenidos educativos obligatorios. Como consecuencia dijo que les tocó enfrentar “amenazas y amedrentamientos por parte de las autoridades, que nunca quisieron recibirnos para tener una reunión, y ahora con los despidos quieren sancionar a los docentes que compartían flayers o participaban de encuentros y aleccionar a los que no”.

despidos ort3.jpeg

El apoyo de la comunidad educativa

Los docentes convocaron este miércoles a un abrazo solidario para pedir por la reincorporación inmediata de los diez despedidos del que participaron más de mil personas entre alumnos, ex alumnos, docentes, ex docentes, familias y vecinos. También contaron con el apoyo de todos los sindicatos docentes de la ciudad, legisladores y otras personalidades del mundo educativo y de la colectividad judía.

despidos ort4.jpeg

“Algunos de nosotros fuimos despedidos antes de poder cerrar las notas de nuestros cursos. ¿Qué pasó con ese proceso educativo? ¿Van a aprobar? ¿No? ¿Con qué criterio? ¿Con el de quién? Pareciera que todo esto no importa. Pero resulta que estamos hablando de una escuela”, dijo Florencia Piña, otra de las despedidas, durante el acto .

Por el momento las autoridades no han abierto una instancia de diálogo para poder revisar la situación. “Sólo nos dijeron que no había posibilidad de revertirlo ni de revisarlo. Y hablaron de motivos individuales y de reestructuración de personal”, aseguró el delegado.

Además recordó que en 2001 hubo un proceso similar de organización de los docentes en la escuela que terminó con el despido masivos y que cuando se intentó organizar el Centro de Estudiantes también hubo un conflicto, se conformó recién cuando la legisladora hizo una intimación.