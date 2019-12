El FMI reconoció que el programa con la Argentina podría "adaptarse o cambiarse"

En una conferencia de prensa que estuvo prácticamente dominada por la situación de la Argentina, Rice aseguró que ese organismo multilateral de crédito estableció un diálogo "muy constructivo" con las nuevas autoridades argentinas.

Al igual que el flamante ministro de Economía, Martín Guzmán, Rice no dio mayores precisiones sobre las negociaciones ni anticipó cuándo podría darse el próximo encuentro. Sí, a lo largo de toda la conferencia de prensa, Rice dio a entender que se mantiene un contacto fluido con el gobierno argentino pero sin precisar detalles.

FMI.jpg

Respecto a la deuda con el organismo, Rice aseguró que "es demasiado temprano para hablar de detalles sobre deuda" al tiempo que insistió varias veces en señalar que el organismo esperará a conocer "los planes y objetivos del nuevo gobierno".

Admitió además que la "Argentina está enfrentando una situación difícil y que la recesión ha tenido un impacto social importante", y, en este sentido, manifestó el compromiso del FMI en apoyar las políticas necesarias para ayudar a "los sectores más vulnerables de la sociedad".

Respecto al programa stand by acordado por el gobierno de Macri, Rice señalo que "el estado del programa (con el FMI) continua pero está claro que las discusiones sobre cómo puede adaptarse o cambiarse en el futuro será parte de las conversaciones que tendremos con el gobierno argentina en función de sus objetivos y deseos. Estamos en una etapa caracterizada como 'wait and see' esperando para ver cuál son los planes y objetivos del gobierno son y después se verá cuáles son los pasos siguientes: si son modificaciones u otros ajustes al programa".

Ministro Martín Guzmán

En ese sentido advirtió que en función del plan que presente la Argentina el organismo "decidirá los próximos pasos para modificar o ajustar el plan vigente".