"El Albadón", la denuncia de Carrió contra la madre de Cristina que fue archivada por "inexistencia de delito"

"Mi madre se amargó mucho y sufrió mucho, porque no estaba acostumbrada a estas cosas de la política. Hoy sacaron una sentencia diciendo que se archiva la denuncia por inexistencia de delito, no existía delito", dijo la ex mandataria y se lamentó: "Se murió sin saber que la habían acusado de algo que no siquiera era delito".

Cristina se refirió así a la presentación realizada por Elisa Carrió, a quien no nombró pero se limitó a describir como "denunciadora serial".

De acuerdo con la denuncia presentada por la líder de la Coalición Cívica, Ofelia Wilhelm, habría participado de una presunta estafa contra el Estado a partir de la consagración de concontratos irregulares entre el Correo Argentino y la cooperativa "El Aldabón" a la cual Wilhelm pertencía. El miércoles la justicia archivó finalmente la causa por "inexistencia de delito".

En 2016 y merced de la denuncia de Carrió el fiscal federal Jorge Di Lello imputó a la madre de Cristina y a Fotios Cunturis, el otro responsable de la cooperativa "El Aldabón".

De acuerdo con la denuncia impulsada por Carrió la cooperativa, que inició sus actividades en 1994, debía prestar al Correo Argentino el servicio de "finishing" de los envíos de ARBA, es decir el "empaquetado, preparación y repartición de la correspondencia".

La diputada denunció que detrás de ese acuerdo había en realidad "la simulación de una relación contractual entre una cooperativa que no opera como tal, el Correo Argentino y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (Arba) con el consecuente desvío de fondos en detrimento del Correo Argentino por al menos 10 años".

Carrió también dijo que "el valor del convenio citado sería de aproximadamente 61 millones de pesos tan solamente en cinco de los diez años de duración del contrato (entre 2011 y 2015), cobrando relevancia que la cooperativa no estaba registrada como prestador oficial de correo y por tanto el Correo Argentino no podía subcontratarla".

Tras imputar a Wilhem y Cunturis Di Lello le pidió además a la diputada Carrió detalles de su investigación realizada por su cuerpo de asesores, y al fiscal Carlos Stornelli que precisara si se encontraba investigando a través de una causa penal o investigación preliminar estos hechos.

Tres años más tarde de iniciada la causa, y casi 9 meses después de la muerte de Wilhelm, la justicia resolvió archivar la causa por inexistencia de delito.