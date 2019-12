Ginés dijo que faltaron vacunas porque Macri "no quiso pagar la tasa para que entren al país, están en la Aduana"

En este sentido destacó que el gobierno de Mauricio Macri sí había comprado las vacunas necesarias "pero están en la Aduana desde junio, julio, nunca las sacaron de ahí porque ni quisieron pagar la tasa aduanera, están ahí, es una locura".

Ginés aseguró que la declaración de la Emergencia Sanitaria justamente servirá para evitar este tipo de situaciones que parecen increíbles en la que el Estado sí realiza la inversión pero no logra después el objetivo de esa inversión porque no paga una tasa aduanera. "El Estado las pagó (las vacunas) pero no se cumple su objetivo", sentenció

"Con la Emergencia Sanitaria podemos hacer por ejemplo que este tipo de insumos no paguen tasa y así entren más rápido al país" explicó.

Ginés adelantó además que en las próximas 48 horas "haremos anuncios vinculados con la epidemia de sarampión".