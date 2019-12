Lavezzi anunció su retiro del fútbol

"Fueron años increíbles de esta historia. Años marcados por aprendizajes, momentos únicos e infinidad de recuerdos que serán eternos en mi corazón", expresó Lavezzi.



"Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino.⁣ Con mucha emoción, me despido de la etapa más linda que me dio la vida.⁣⁣ Fui muy feliz! Un abrazo⁣⁣", concluyó el "Pocho".

El momento más importante de su carrera lo vivió con la camiseta de la Selección argentina, cuando fue titular en la final del Mundial de Brasil 2014 frente a Alemania. Es el primero de los jugadores de aquel equipo de Alejandro Sabella en retirarse del fútbol.