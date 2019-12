Nacional vs Peñarol: horario, formaciones y TV

El encuentro se disputará en el estadio Centenario de Montevideo desde las 17 con arbitraje del internacional Andrés Cunha.

En Uruguay, el sistema de disputa de la primera división se compone de un torneo Apertura, un Intermedio y un Clausura. Además, hay una tabla general que acumula los puntos logrados en esos tres campeonatos. Al cabo de estos torneos se define el campeón uruguayo.

El "duelo" de este domingo tendrá, además, la presencia de varios futbolistas argentinos: Gonzalo Bergessio y Pablo Barrientos en Nacional y Gabriel Rojas (ex San Lorenzo) en Peñarol, teniendo en cuenta que el DT Diego López no podrá contar por lesión con el goleador Lucas Viatri, ex futbolista de Boca, Banfield y Estudiantes.

Nacional, al quedarse con la tabla Anual y consagrarse el pasado miércoles en el torneo Clausura, tiene ventaja deportiva y le basta con vencer mañana para quedarse con el título, en tanto, el "Aurinegro" está obligado a ganar para tener derecho a las finales. De lo contrario, perderá toda oportunidad de lograr el título. De conseguir la victoria, disputarán dos encuentros más para ver quién se queda con el título del campeonato local.

En Nacional, el DT Álvaro Gutiérrez, deberá realizar una modificación obligada, el ingreso de Mathías Cardacio en lugar de Rafael García por acumulación de amarillas.

Peñarol, por su parte, llega diezmado con bajas imprescindibles como el mediocampista Walter Gargano y el mencionado Viatri, pero recupera a otros futbolistas importantes que no estuvieron el miércoles como el arquero Kevin Dawson, Rodrigo Abascal e Ignacio Lores.

En este encuentro debe existir un vencedor. Se jugarán 90 minutos y de persistir la igualdad, se disputará un alargue. De continuar el empate, habrá penales. Si el ganador es Nacional, se coronará campeón debido a que se quedó con la tabla Anual. Si gana Peñarol, habrá dos finales más que se jugarán el miércoles 18 y el domingo 22 de diciembre.

Probables formaciones

Peñarol:

Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Rodrigo Abascal, Gabriel Rojas; Jesús Trindade, Matías De Los Santos, Facundo Pellistri, Agustín Canobbio; Ignacio Lores y Xisco Jiménez. DT: Diego López.

Nacional:

Luis Mejía; Guillermo Cotugno, Guzmán Corujo, Mathías Laborda, Matías Viña; Matías Zunino, Mathías Cardacio, Felipe Carballo, Santiago Rodríguez; Gonzalo Castro y Gonzalo Bergessio. DT: Álvaro Gutierrez.

Árbitro: Andrés Cunha. - Estadio: Centenario de Montevideo.

Hora de inicio: 17