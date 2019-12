Probaron comer sólo la canasta básica pero debieron abandonar por las secuelas que les generó

Florencia Demarchi pasó de 60 kilos a 55 en tres meses así como debilidad, sueño irregular, sed constante, sudoración distinta y atrasos en su período menstrual. Además, su densitometría indicó una pérdida de masa grasa.

“Yo no lo percibía, pero la gente me veía la cara, los brazos… se notaban los huesos… ya no podía perder más peso sin que se comprometiera mucho mi salud… hubo que dejar”, contó la nutricionista a Edgardo Litvinoff para La Voz. La participante cuenta con ingresos para planificar un alimentación en base a la Canasta, pero no pudo evitar el deterioro. "Imaginá los que no cuentan con esos recursos", advierte.

Ya abandonada la dieta, comenzó a mejorar: “Me bajó el nivel de ansiedad. Físicamente aún no… estoy durmiendo mejor, y empecé a comer bien y siento más distensión abdominal… es porque me tengo que volver a adecuar a lo de antes”.

Por su parte, Claudia Albrecht bajó tres kilos en tres meses. “Comer pan todo el tiempo es aburrido, comer todo blanco es aburrido. Pensar todo el tiempo qué podes comer mañana es triste. Sentirte limitado, no poder elegir te enoja. Verte en desigualdad frente al que sí puede elegir, también te enoja. Pensar que eso es el día a día de 17.630.387 personas, duele”, evaluó.

Al respecto, el coordinador el grupo de nutrición del equipo Czekalinski, Matías Scavuzzo, explicó que “bajaron de peso bruscamente en el segundo mes y se estabilizaron en el tercero. Las densitometrías corroboraron un descenso de masa grasa”.

Además, reveló que “en el caso de Florencia, por ejemplo, hubo aumento en creatinemia y descenso en magnesio, ferritina, ácido fólico, B12 e insulina”.

Respecto a la situación de los participantes de esta experiencia, Carina Grivarello, nutricionista y coconductora del ciclo televisivo que releva la situación de los voluntarios explicó: “Primero, bajas defensas: esto provoca enfermedades frecuentes debido a que el sistema inmunológico está debilitado. También anemia, debido a la falta de hierro, AC fólico y vitamina B12. Esto a su vez también afecta el sistema inmunólogico. Otro problema puede ser la osteoporosis: la falta de calcio va debilitando la estructura del hueso. También puede aparecer sarcopenia: pérdida de masa muscular y de la fuerza, y alteraciones en el ciclo menstrual, como le pasó a Florencia”