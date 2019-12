La Sociedad Rural dice que las retenciones son "una manera de discriminar"

Tras la reunión Pelegrina afirmó que la situación entre campo y Gobierno no están en el punto crítico que se vivió en 2008 con el lock out patronal, y que "la actualización" planteada por el Gobierno en materia de retenciones a los cereales (del 30% para la soja y del 12% para el trigo y otros cultivos) "es de la delegación de facultades que había obtenido la administración Macri".

"Este tope del 12% es de la delegación de facultades que había obtenido la administración Macri cuando se trató el presupuesto anterior. Esto lo denunciamos en su momento. Dijimos que le estaban dando una llave enorme al Poder Ejecutivo y al futuro gobierno, y fue lo que hicieron", sentenció Pelegrina en C5N.

"Claramente se usa el paquete de delegación de facultades anterior, por eso (el presidente Alberto Fernández) dice que no hay cambios. Pero el impacto es verdadero, se puede medir. El sector va a dejar de percibir, de ingresar para nuestras inversiones, US$1.800 millones, y eso es real", agregó.

Durante la reunión con Basterra también se trató el tema de la próxima campaña, según Pelegrina, porque "hoy podría ser un peso más para seguir financiando un gasto público productivo enorme, pero el año que viene no vamos a poder sembrar, no vamos a tener rentabilidad. Entonces se achica enormemente el sector, y ese es el camino que queremos evitar. Por eso insistimos mucho en que por este camino de las retenciones no va la solución".

"Todavía el paquete está muy cerrado. Lo llevan a Diputados aparentemente", reveló Pelegrina tras la reunión con el ministro. Los miembros de la mesa de enlace habían sido convocados para un encuentro en el marco del Consejo Federal Contra el Hambre, pero la cita fue suspendida.

El titular de la SRA afirmó que el Campo "siempre ha sido el primero que pone" y que se fe afectado por "las primeras medidas aisladas", lo que trae incertidumbre al sector.

"Si uno conoce el paquete completo, (por si) viene alguna ayuda financiera, temas impositivos, es distinto de digerir, pero viene solamente esta medida, las retenciones, que no sabemos qué más va a pasar, efectivamente lo vemos como una manera de discriminar", sentenció.