Un padre abandonó a su hija cuando tenía seis meses y le sacaron el apellido

El juez de Familia Marcelo Escola falló a favor de una nena de seis años de la localidad de San Lorenzo, en Santa Fe, que le pidió sencillamente "quiero llevar el apellido de mi mami". El magistrado privó al progenitor de la niña de su "responsabilidad parental", informó Radio 10 Rosario.

La "responsabilidad parental", que figura en el Código Civil y Comercial desde 2015 en lugar de la "patria potestad", regula las relaciones entre padres e hijos siempre con el bienestar y la autonomía del menor en mente.

En el caso de San Lorenzo, el hombre fue eliminado de la vida de su hija a nivel judicial aunque ya se había alejado por decisión propia cuando la nena tenía seis meses y él se separó de su pareja.

Desde entonces el hombre no había pagado nunca la cuota alimentaria de su hija, y su ex pareja se enteraba de sus novedades a través de las redes sociales. El juez entendió que el progenitor "no cumplió con ninguna de sus obligaciones" y que "prácticamente no tuvo trato ni vínculo" con la nena en todo este tiempo.

"Era muy difícil de ubicar en un domicilio y no tenía trabajo registrado ni otro pariente que pudiera hacerse responsable", convino Escola.

Mientras tanto la nena crece en la casa de sus abuelos maternos y tiene una relación filial con la actual pareja de su madre, que es su "padre afín", como entendió el juez.

Escola aseguró que la nena le pidió "llevar el apellido de mi mami", a lo que accedió. "Si ella hubiese querido llevar el apellido de la pareja de su madre, también se lo hubiera agregado", señaló el magistrado.

Ahora la pequeña quedó liberada del vínculo ficticio de un apellido que no significa para ella la noción de familia que conoce en la casa de su mamá.